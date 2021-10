Nederlandse onderzoekers tonen aan dat Vikingen in jaar 1021 al in Amerika waren

Column De avontu­riers die Amerika ontdekten, ontdekten helemaal niets

3 februari ONZE MAN IN THE STATES | Vijf maanden lang schreef Deniz Kuypers over de gebeurtenissen in de Verenigde Staten, lange tijd voor hem toch het beloofde land. Over bosbranden, coronamaatregelen en de snijdende tweedeling rond de presidentsverkiezingen. Hij neemt nu even een adempauze. Dit is column 21, voorlopig zijn laatste vanuit San Francisco, van een Hengelose schrijver op zoek naar verbinding.