Nederlandse politie spoort op een na grootste dark web-platform op

De drie administrators van de online marktplaats van 22, 29 en 31 jaar hebben de Duitse nationaliteit en zijn vorige week gearresteerd in Kleve, in de omgeving van Esslingen en in Bad Vilbel. De politie nam geld, een vuurwapen, data en servers in beslag. De Duitsers worden onder andere verdacht van witwassen en handel in verdovende middelen, vervalste documenten en malware.