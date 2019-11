Nederlandse slachtoffers vliegramp Faro naar rechter uit vrees voor doofpot

Zaterdag verloopt nat en koud maar vannacht wél kans op vallende sterren en vuurbollen

9:46 Het is vandaag helaas geen weer voor een lange herfstwandeling. De dag verloopt tamelijk bewolkt en verspreid over het land vallen buien. Toch is er ook goed nieuws: vannacht klaart het in het binnenland op veel plaatsen op, waardoor aan de nachtelijke hemel mogelijk heldere oranje vuurbollen te zien zijn; meteoren van de meteorenzwerm Tauriden.