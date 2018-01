Nederlandse speurhonden zoeken lichaam van vermoorde Vlaamse

De jonge vrouw uit Antwerpen werd op 23 april 2011 om het leven gebracht in een garage in Wilrijk. Autoverkoper Tijl Teckmans bekende de moord. Hij doodde Britta uit pure frustratie en woede omdat ze geen seks met hem wilde. Aan de speurders gaf Teckmans toe dat hij het kofferdeksel van zijn auto op haar hoofd had laten vallen. Het lichaam dumpte hij 'ergens in de Ardennen', maar de precieze plaats is hij naar eigen zeggen vergeten. De man kreeg de maximumstraf, 30 jaar cel, voor doodslag. Tot op vandaag is het lichaam van Britta nog steeds niet gevonden.



Dat er nu in Wuustwezel wordt gezocht, komt door een anonieme tipgever die het proces vanop de publieksbanken volgde en ervan overtuigd is dat de jonge vrouw daar werd begraven. De aarde die op de schoenen van Teckmans werd gevonden, kon mogelijk uit het noorden van Antwerpen komen, zo verklaarden forensische speurders destijds in de rechtbank.