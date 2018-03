Nederlandse student in de verdrukking door buitenlandse instroom

Nederlandse studenten zijn steeds vaker in de minderheid in de collegezaal. Door het snel groeiende aantal internationale studenten tellen 210 studies, bijna 10 procent van het totaal, inmiddels meer buitenlandse studenten dan Nederlandse.

Zeventig studies bestaan zelfs voor meer dan driekwart uit internationale studenten, meldt de Volkskrant die cijfers over dit studiejaar heeft opgevraagd bij Nuffic, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs.



Volgens een analyse van Nuffic volgen in totaal 122.000 studenten uit 162 landen in Nederland een opleiding aan een hogeschool of universiteit. Bijna 90.000 van hen volgen een volledige studie. Vorig collegejaar telde Nuffic nog 112.000 internationale studenten die lessen volgden in ons land.



Het gaat deels om specialistische masters met kleine studentenaantallen, maar ook om grote bacheloropleidingen met vele honderden studenten. Een deel van de studenten komt voor een uitwisselingsprogramma, maar het merendeel voor een volledige studie.

Aantal verdubbeld

Het aantal buitenlandse studenten is in tien jaar tijd verdubbeld. Dit jaar is er met een totaal van 122 duizend buitenlandse studenten opnieuw een record gebroken. Bij de Technische Universiteit in Delft is het aantal aanmeldingen zo hoog, dat het bestuur een stop heeft ingesteld voor inschrijven van buiten de EU.



De stop is in strijd met de wet, maar het ministerie van Onderwijs heeft toegezegd coulant te zijn. De universiteit kan de enorme aantallen niet aan. Nederlandse opleidingen zijn in trek, omdat ze betaalbaar zijn en hoog staan aangeschreven. Ook bieden de Nederlandse universiteiten steeds meer Engelstalige opleidingen aan.



De laatste maanden klinkt kritiek op de grote instroom van buitenlandse studenten. Men is bang dat de buitenlandse concurrentie studenten bij een opleiding met een beperkt aantal plaatsen verdringen. Niet alleen studenten, maar ook universiteiten zelf trekken aan de bel.



Het is echter de vraag of het ministerie van Onderwijs er veel kan doen. Het weigeren van studenten op basis van nationaliteit is discriminatie. Wie aan de toelatingseisen van een studie voldoet, moet worden toegelaten. Bestuursvoorzitter Tim van der Hagen van de TU Delft gaf onlangs aan dat hij vindt dat Nederlandse studenten voorrang moeten krijgen bij toelating.

Freddy Weima, directeur van Nuffic, vindt dat universiteiten een andere oplossing moeten zoeken. ,,Ik begrijp hun zorgen, maar het is niet goed voor ons imago als we internationale studenten weigeren'', zegt Weima tegen de krant. Volgens Nuffic zijn buitenlandse studenten goed voor de economie en de kwaliteit van het onderwijs.