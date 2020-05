Nederlandse tieners beter in hun vel dan veel Europese leeftijdgenoten

Nederlandse jongeren zijn gezonder en zitten beter in hun vel dan veel leeftijdgenoten in andere Europese landen. Waar pubers steeds vaker psychische problemen hebben, gaat het Nederlanders goed af. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De Europese afdeling van de WHO deed onderzoek onder ruim 227.000 schoolkinderen van 11 tot 15 jaar in 45 landen. Daaruit blijkt dat de mentale gezondheid tussen 2014 en 2018 is afgenomen.

Naarmate Europese tieners ouder worden, hebben ze ook meer psychische problemen. Meisjes lopen een groter risico dan jongens. Een op de vier adolescenten geeft aan zich geregeld nerveus en prikkelbaar te voelen of heeft minstens een keer per week moeite om in slaap te komen.

In een op de drie landen voelt een toenemend aantal jongeren grote druk van school. Minder jongeren voelen zich gelukkig op school. Ook ervaren ze minder steun van leraren en klasgenoten.

Zorgwekkend

,,Het is zorgwekkend om te zien dat adolescenten aangeven dat niet alles goed gaat met hun mentale welzijn’’, zegt Jo Inchley, onderzoeker van de Universiteit van Glasgow. ,,We moeten deze boodschap serieus nemen, aangezien een goede geestelijke gezondheid een essentieel onderdeel is van een gezonde puberteit.’’

Quote Een goede geestelij­ke gezondheid is een essentieel onderdeel van een gezonde puberteit Jo Inchley, Universiteit van Glasgow

Het welzijn van de jongeren verschilt aanzienlijk per land. Nederlandse tieners scoren over het algemeen beter dan hun Europese leeftijdgenoten. Nederlandse tieners beoordelen hun welzijn met een ruime 7 en 11-jarigen zelfs met een ruime 8.

Nederlandse jongeren leven redelijk gezond. Ze ontbijten dagelijks, eten veel groente en fruit en bewegen voldoende. Na Kazachstan heeft Nederland de minste tieners met overgewicht en obesitas.

Te dik

Toch vindt bijna de helft van de 15-jarige Nederlandse meisjes zichzelf te dik. Dat is meer dan het Europese gemiddelde (een op de drie).

Volledig scherm De druk van school is voor meer tieners een groeiend probleem. © ANP

Daar staat tegenover dat Nederland tot de drie landen hoort waar het aantal jongeren met meerdere gezondheidsproblemen is afgenomen. In 26 landen is dat juist gestegen.

Wel heeft een kwart minstens een keer per week slaapproblemen. Ook is het aantal jongeren dat de druk van school groot vindt, gestegen: bij meisjes is dat ruim de helft, bij jongens een op de drie.

Op seksueel gebied zijn Nederlandse jongeren een schoolvoorbeeld. Van alle landen is het gebruik van de anticonceptiepil hier het hoogst (70 procent). Ook gebruikte slechts 11 procent bij de laatste keer seks geen condoom en pil. Dat is van alle landen – na Denemarken - het laagste aantal. Ter vergelijking: in Malta heeft 52 procent van de adolescenten volledig onbeschermd seks.

Dronken

De leefstijl van andere Europese jongeren laat vaak te wensen over. Een kwart heeft onbeschermde seks. Hoewel drinken en roken afneemt, blijft dat buitensporig hoog onder 15-jarigen. Een op de vijf van de jongeren van die leeftijd is minstens twee keer dronken geweest.

Volledig scherm Drank blijft voornamelijk onder 15-jarigen een groot probleem. © ANP/Rick Nederstigt

Daarnaast eet twee derde niet gezond genoeg, heeft een op de vijf overgewicht of obesitas en vindt een kwart zichzelf te dik.

,,Dat steeds meer jongens en meisjes in de hele Europese regio een slechte geestelijke gezondheid melden - zich slecht, nerveus of geïrriteerd voelen - is een zorg voor ons allemaal’’, zegt Hans Kluge, directeur van de WHO voor Europa. Volgens hem is het van belang dat jongeren makkelijker toegang krijgen tot de geestelijke gezondheidszorg.