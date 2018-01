Nederlandse toeristen naïef naar buitenland

Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken roept vandaag bij de opening van de vakantiebeurs in Utrecht Nederlandse vakantiegangers met klem op zich beter te informeren. Zo komen ze niet voor vervelende verrassingen te staan. ,,Een goede voorbereiding is het halve werk. Ja, het kost – zeker met de wat exotischer bestemmingen – even tijd”, erkent Zijlstra. ,,Maar het is belangrijk dat iedereen die naar het buitenland vertrekt voor vakantie of zakenreis ook gezond en wel weer thuiskomt. Met de juiste vaccinaties in zijn gele boekje. En bij voorkeur gaan ze alleen naar landen waarvan wij zeggen: daar kun je gerust vakantie vieren.”



In 6 procent van de 1,1 miljoen buitenlandse vakanties in 2017 is het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken geraadpleegd. Dat gebeurde vooral als een land in het nieuws was. Afgelopen jaar werd het reisadvies voor Turkije het vaakst gecheckt, gevolgd door de Verenigde Staten.