Nederlandse tropenarts met lassakoorts overleden

Bij een tweede Nederlandse arts, die ook in Sierra Leone werkte, is eveneens lassakoorts vastgesteld. Ook hij werd onder medische begeleiding naar Nederland gebracht en kwam gisteren met een speciale ambulance aan bij het Calamiteitenhospitaal, in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), overgebracht. Volgens Bruins was het LUMC geen optie meer, omdat veiligheidsmaatregelen rond de inmiddels overleden patiënt ‘een groot beslag leggen’ op de capaciteit van het ziekenhuis. In het Calamiteitenhospitaal werd in 2014 ook een hulpverlener opgevangen die besmet was met ebola.

Lassavirus

Het Lassavirus is een besmettelijke ziekte waar de meeste mensen geen specifieke klachten van krijgen. Ongeveer 10 op de 100 mensen krijgen na een besmetting volgens het RIVM last van ernstige klachten. Gemiddeld overlijden één tot twee van deze tien mensen aan de gevolgen van de ziekte. Lassakoorts komt vooral voor in delen van West-Afrika in landen als Nigeria, Sierra Leone en Ivoorkust.



De overleden arts lag sinds dinsdagavond op een isolatiekamer in het Leidse ziekenhuis waar hij in strikte isolatie werd verpleegd. De GGD en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben de afgelopen dagen onderzocht met wie de arts contact had om zo eventuele verspreiding in Nederland te voorkomen. Die mensen waarmee contact is geweest, zoals verplegers en vliegtuigpersoneel, werd gevraagd extra op te letten op de verschijnselen die bij de ziekte horen.



In het ziekenhuis in Sierra Leone, waar de twee artsen werkten, werken ook andere Nederlandse zorgverleners. Zij zijn ook gerepatrieerd, meldt Bruins.