Nederlandse trucker (52) vermist in Polen na nacht cel om dronkenschap

updateDe al vijf dagen vermiste vrachtwagenchauffeur Rob Wijhers (52) uit Limbricht heeft maandagnacht in een Poolse cel doorgebracht. Hij reeds slingerend over de snelweg en de Poolse politie vond een fles wodka naast de bestuurdersstoel. Volgens de Limburgse politie had de man te diep in het glaasje gekeken.

Nadat hij zijn roes had uitgeslapen werd de Nederlander vrijgelaten. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Volgens Poolse media reed de man slingerend over de snelweg. ,,Het is voor 99,9 procent zeker dat dit Rob Wijhers was’’, zegt een politiewoordvoerder.

De Poolse politie kreeg maandag een melding dat een vrachtwagen met een Nederlands kenteken zigzaggend over de snelweg reed. Eenmaal achterhaald werd de chauffeur bevolen naar een parkeerplaats te rijden. Bij een tankstation parkeerde de chauffeur bij de ingang waardoor niemand er nog langs kon. Het duurde enige tijd voor de politie de man kon aanspreken. De Nederlander was in slaap gesukkeld en de deur zat op slot. Toen hij uiteindelijk het portier opende kwam de dranklucht de politie tegemoet. Meteen werd de sleutel uit het contact gehaald. Een blaastest mislukte omdat de chauffeur weer in slaap was gedommeld. Eenmaal in de politieauto was de derde poging pas succesvol. Er werd een alcoholpromillage van 2,2 vastgesteld.

Op dinsdag 21 mei had zijn dochter voor het laatst contact met Wijers. Hij was toen in Slubice, net over de Duitse grens bij Frankfurt an der Oder.

In de vrachtauto werden later zijn persoonlijke spullen gevonden. De truck is door de eigenaar, transportbedrijf Limpens in Elsloo, intussen teruggehaald naar Nederland. Het bedrijf wil niets zeggen over het voorval en de vermissing.

De politie gaat niet uit van een misdrijf. ,,Maar dat kunnen we natuurlijk nooit helemaal uitsluiten.‘’