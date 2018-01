Nederlandse trucker: ooit held, nu paria van de snelweg

'Ik voel me rijk als een koning, ik heb een truck als mijn woning.' Henk Wijngaard, de zingende vrachtwagenchauffeur, bewierookte het truckersleven in de jaren 70 en 80. ,,Dit is ook echt mijn woning'', zegt de Dordtse vrachtwagenchauffeur Ruud van Well. Hij werkt minimaal 60 uur per week. Een vrachtwagen die minder uren rijdt, is niet rendabel. ,,En op mijn vrije zaterdag ga ik vaak naar de zaak om de vrachtwagen te wassen.'' Zijn ivoorwitte Volvo FH4 glimt of-ie zo uit de showroom komt. 'Schoenen uit' staat er op een grote sticker bij de tredes. ,,Mijn vrachtwagen is mijn leven. Het heeft me een relatie én een huwelijk gekost, maar het werk gaat voor het meisje'', zegt de 47-jarige vrijgezel gedecideerd.

Volledig scherm Een lege vrachtwagen is op de A27 omgeslagen in de storm van 18 januari. © William Hoogteyling

Pijn

Quote We hadden de grenscontroles nooit moeten afschaffen. Daar is de ellende mee begonnen. Ruud van Well En wat doet het dan pijn dat de chauffeur niet langer de koning van de snelweg is, maar dat hij is verworden tot de paria van de rijksweg. Ze veroorzaken ongelukken, vallen om bij storm, halen tergend langzaam in, veroorzaken files, voegen in waar het niet kan en verstikken steden met hun uitlaatgassen. Vooral na de storm van vorige week, toen meer dan 60 vrachtwagens als dominosteentjes omver gingen, kregen de truckers weer een lading kritiek over zich heen. De cijfers: in 2017 waren er 5.000 incidenten met trucks, klapbanden, afgevallen lading, motorpech, te hoge trucks of ongevallen. Met bijna evenveel files tot gevolg.

Van Well snuift van verontwaardiging bij de opsomming. ,,We hadden de grenscontroles nooit moeten afschaffen. Daar is de ellende mee begonnen. De Oostblok-chauffeurs kwamen. Sommigen kunnen echt niet rijden. Moderne slaven zijn het, die hun prakkie op een primusbrandertje koken, omdat ze geen geld hebben voor het truckerscafé. Ze zijn maanden achtereen van huis, voor de helft van ons loon. Kíjk, stáát er weer een.'' Hij wijst naar een Poolse vrachtwagen die plompverloren op de vluchtstrook staat geparkeerd. ,,Wij worden erop aangekeken. Ik wil gewoon een beetje begrip op de weg voor ons werk. Dat mensen weten dat we keihard werken en dat we niet harder kunnen met de snelheidsbegrenzers.''

Bij truckersrestaurant De Gouden Leeuw langs de A16 bij Zevenbergschen Hoek staan tientallen vrachtwagens geparkeerd. De chauffeurs nemen een douche en schuiven aan. Hollandse pot is favoriet. Hans Dergent snijdt zijn biefstukje nauwkeurig in rechthoekjes. Met dezelfde precisie halveert hij zijn aardappelkroketjes. ,,Dit is mijn ontbijt. Ik ga heel de nacht suiker rijden van Dinteloord naar Zevenbergen.'' Hij is 67 jaar en rijdt al 45 jaar op de vrachtwagen. Hij werkt 60 tot 65 uur per week, de normale werkweek voor een chauffeur. ,,Pensioen? Mijn vrouw is vier jaar jonger en je krijgt geen partner-aow meer. Met mijn aow en pensioen zouden we 1.400 euro hebben. Dat gaat niet.''

Ikke, ikke, ikke

Leuk is het niet meer. ,,Vroeger reed ik internationaal. Er stopten twee, drie collega's als je een lekke band had. Nu zwaaien ze naar je. Het is ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. En automobilisten kijken helemaal niet naar je om. Ze móeten er tussen en het interesseert ze niet dat ik vol op de rem moet en dat het weer 6 kilometer duurt voor ik op snelheid ben.'' Hij prikt zijn bakje salade leeg. ,,De waardering is verdwenen. Zonder transport staat alles stil, dat beseffen mensen niet. Alles, echt alles wat je ziet, komt uit een vrachtwagen.''

Volledig scherm Ruud van Well rijdt minimaal 60 uur per week. ,,En op zaterdag ga ik vaak de vrachtwagen wassen.'' © Marco De Swart In de cabine van Van Well hangt het 27 MC-bakkie, jarenlang hét communicatiemiddel voor vrachtwagenchauffeurs uit de tijd dat er wel respect en begrip was. ,,Kanaal 19 was van ons. Je hield elkaar 's avonds en 's nachts wakker met slap geouwehoer. Je sprak af met bevriende chauffeurs om ergens te gaan eten of koffie te drinken. Ik heb de zender twee jaar geleden, toen ik de nieuwe wagen kreeg, toch laten inbouwen - ik had hem immers toch - maar als ik hem eens in de maand gebruik is het veel. Die Polen verstaan je niet.''

Voetstuk

Henk Wijngaard, 71 jaar inmiddels, wordt nog steeds gevraagd voor feestjes en truckersfestivals. ,,Ik had destijds tien nummer 1-hits en heb daardoor de vrachtwagenchauffeur op een voetstuk gezet en het truckersleven geromantiseerd. Het wás ook een avontuurlijke baan. Je ging van huis en wist niet wanneer je thuiskwam. De werkmap in de vrachtwagen noemden we het leugenboekje. Niemand controleerde of je die rusturen daar en daar echt had genomen. Nu zitten we met een volautomatische tachograaf, track & trace, iedere kilometer wordt genoteerd. Het lijkt of je in de gevangenis zit en om de zoveel tijd mag luchten. De romantiek is verdwenen. Je bent geen avonturier meer die van zijn vrijheid geniet.''

'Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas, met mijn dertig tonnen diesel ver van huis maar in mijn sas', luidt de beroemdste zin van Wijngaard. Maar er rijden geen Nederlandse vrachtwagens meer over de Brennerpas naar Italië. 95 procent van de transportbedrijven heeft alleen ritten in een cirkel van 300 kilometer rond Utrecht. Ze zijn radertjes in een just-in-time logistiek systeem. Het langeafstandstransport is in tien jaar tijd overgenomen door de Oostblokkers. 'De platkoppen' zoals ze aan de stamtafel in de Gouden Leeuw worden genoemd. Chauffeur Dergent: ,,Laten we eerlijk zijn: het is niet alleen omdat ze goedkoper zijn. Ze doen werk dat Nederlanders niet meer willen.''

Vrijheid achter het stuur

Quote Mijn leraar zei vroeger: jongen, je verdient later niks door uit het raam te kijken. Daar zat-ie mooi naast. Rogier van Goch Ruud van Well is 29 jaar chauffeur. Hij rijdt nog wél internationaal voor zijn baas, TSI Road Cargo uit Barendrecht. En route heeft hij nog zijn adresjes voor de sappigste cordon bleu en de lekkerste koffie. ,,Ik ga als een van de weinigen nog echt ver Europa in. De jonge jongens willen 's avonds thuis zijn. Voorbij Frankfurt en onder Parijs kom je geen Nederlandse chauffeur meer tegen. Alleen maar witte kentekenplaten. Als ik naar Roemenië ga, praat ik dagenlang geen Nederlands. Ik heb het geprobeerd met die Polen en Bulgaren, maar ze spreken geen Engels en maar een paar woorden Duits.''



Hij draait zijn 16,5 meter lange combinatie feilloos zonder te steken achterwaarts in de laadzone bij containerterminal RWG in de Rotterdamse haven. De slagbomen openen na intoetsen van een nummer. Volautomatisch wordt er een zeecontainer opgezet. ,,Je komt ook hier geen mens meer tegen. Toen er nog grenscontroles waren, kwam je iedereen tegen. Als we in Spanje waren, namen we met chauffeurs de taxi naar het strand. Nu is alles op de minuut gepland. Even omrijden is er niet meer bij. Maar toch: ik voel nog steeds de vrijheid achter het stuur.''

Schnitzel