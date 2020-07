Nederlandse vakantiegangers opgelet: wisselvallig weekend in aantocht

Slechts nieuws voor vakantiegangers die er dit weekend op uit trekken in eigen land. Na een paar droge dagen komen we nu weer in een wisselvallige periode terecht. Dit weekend kunnen we flink wat buien verwachten.

Vandaag is het behoorlijk bewolkt en op sommige plekken valt er wat regen, vertelt Weerplaza-meteoroloog Leon Saris. ,,Daar komt in de loop van de dag verandering in. Vanuit het westen komen er opklaringen, waardoor het op sommige plekken toch nog een vrij aardige dag kan worden.”

In de loop van de nacht wordt het echter opnieuw bewolkt in het hele land. ,,Voor de mensen die op de camping staan, is dat goed nieuws omdat de temperatuur dan ‘s nachts niet zo ver terugloopt. Het wordt ongeveer 15 graden, relatief warm om te kamperen. Op enkele plekken zullen er wel opklaringen zijn, bijvoorbeeld op de Veluwe of in de Achterhoek. Daar zakt het kwik direct en wordt het met 12 graden aan de frisse kant.”

Regen

De rest van het weekend blijft het bewolkt, zegt de weerman. ,,In het oosten is er morgenochtend mogelijk nog even zon, maar dat stelt niet veel voor. Ook komt er al vrij snel een eerste regengebied aan. Dat trekt met name over het westen van het land, dus over Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland. Mogelijk krijgt Friesland er ook last van.”

Ook na morgen is het nog niet voorbij met de buien. In de loop van morgenavond en nacht krijgen we te maken met een tweede regengebied. ,,Dit trekt over het hele land en is iets meer buiig: op de ene plek wordt het droog, terwijl het op de andere plek heel nat kan worden. Dat wordt zondag dus om de buien heen dansen, al wordt het in de middag wel weer vaker droog.”

Niet koud

Koud wordt het dit weekend in ieder geval niet. De gemiddelde temperatuur is ongeveer 21 graden, maar als het zonnetje zich laat zien, kan het kwik al snel oplopen naar een graad of 24.

Waar je de komende dagen het beste naartoe kunt gaan voor een weekendje weg? ,,Als ik zelf weg zou gaan, zou ik richting het oosten van het land gaan. Daar wordt het morgen mooier. Maar dan moet ik er wel bij zeggen dat wanneer je zondag wakker wordt, het weer in het westen van het land beter is.”