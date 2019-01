Nederlandse verdachte fatale aanrijding ‘geel hesje’ voorwaardelijk vrij

In eerste maand pas 134 edelherten afgescho­ten in Oostvaar­ders­plas­sen

14:18 Staatsbosbeheer heeft in de eerste maand 134 edelherten in de Oostvaardersplassen afgeschoten. Dat hadden er volgens planning twintig per dag moeten zijn, en dus zo'n vierhonderd in totaal. Dat er deze winter nog 1830 edelherten worden afgeschoten lijkt zeer onwaarschijnlijk.