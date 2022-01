Nederlandse vriendin van verdachte in zaak-Dean opgepakt

De vermissing van de 4-jarige Dean Verberckmoes was maandag groot nieuws in Nederland en België. De zoektocht naar het jongetje uit Sint-Niklaas, net over de grens bij Sint Jansteen, kreeg maandagavond om 22.00 uur een triest einde. Zijn lichaam werd gevonden op een verlaten plek op Neeltje Jans. Wat weten we tot nu toe over de zaak?

Neeltje Jans, dinsdagmorgen. Onder een deken van mist stellen forensisch rechercheurs in alle vroegte de laatste sporen veilig, buiten het zicht van een aantal Belgische journalisten. Ze hebben heel de nacht doorgewerkt. Zwarte schermen staan opgesteld rond de plaats delict, linten moeten nieuwsgierigen, die er niet zijn, op afstand houden. Rond 7.00 uur vertrekt een lijkauto met daarin zeer waarschijnlijk het lichaam van Dean. Het is het trieste einde van een zoektocht van bijna 24 uur naar het vierjarige Belgische jongetje.

Politie bij de afzetting bij Neeltje Jans in Zeeland waar een levenloos lichaam van een kind is gevonden. In de zoektocht naar de vermissing van het 4-jarige Belgische jongetje Dean Verberckmoes vond de politie het levenloze lichaam.

Sinds 12 januari spoorloos

Het nieuws over de vermissing van Dean kwam maandagmorgen in een stroomversnelling na berichtgeving in de Belgische media. De 34-jarige Dave De K. en het jongetje, waar hij de oppas van is, waren sinds woensdag 12 januari spoorloos. Er werd vermoed dat ze ergens in Nederland zouden zijn.

In Vlissingen werd gezocht met een politiehelikopter, net als bij het strand. Het vermoeden bestaat dat hij door de Westerscheldetunnel is gereden. Ook op andere plekken in Nederland doet de politie onderzoek. De auto van de man, een grijze Peugeot, wordt 's middags gevonden bij een bedrijf in Gorinchem in Zuid-Holland.

Ondertussen doet Elke Verberckmoes (39), de moeder van de jongen, een emotionele oproep aan Dave om haar zoontje terug te brengen. ,,Ik probeer me sterk te houden, maar ik sta eigenlijk doodsangsten uit. Het enige dat ik nu wil is herenigd worden met mijn kleine oogappel. Zet hem eventueel aan de deur en rij dan weg, maar breng mijn zoontje naar huis.”

Ze begrijpt niet waarom Dave er met haar zoontje vandoor is gegaan. ,,Hij is het afgelopen jaar een steunpilaar geweest voor mij. Ik ben een bewust ongehuwde moeder van twee kinderen, maar sukkel sinds een tijdje met een depressie. Tijdens mijn behandeling leerde ik de vriendin van Dave kennen en vervolgens ook Dave zelf. We konden het goed met elkaar vinden en spraken bijna dagelijks. Elke woensdag ontfermden ze zich over mijn twee kinderen, zodat mijn eigen moeder wat ontlast kon worden. Met Dean had Dave de beste band.”

“Dag mama, ik ga je missen”, waren de laatste woorden die hij tegen zijn moeder zei, zo meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws

Bekende van de politie

In de loop van de dag komen steeds meer details over de Belgische oppas naar buiten. Hij blijkt een bekende van politie en justitie. In 2008 mishandelde hij een 2-jarig jongetje zodanig dat hij het leven liet, zo bevestigt Belgische justitie. De kleine Miguel van Kriekinge werd door De K. hardhandig tegen de spijlen van zijn bedje gegooid en van de trap geduwd. Hij kreeg ook een klap met een stofzuigerstang. De K. kreeg tien jaar cel voor onmenselijke handelingen, met de dood tot gevolg. De rechter noemde Miguel ‘de boksbal van Dave de K.’.

Na uren zoeken wordt Dave 's middags gearresteerd in het dorp Meerkerk in de provincie Utrecht. Hij is alleen, van Dean ontbreekt elk spoor. Het verhoor met de verdachte leidt nog niet tot het vaststellen van de verblijfplaats van het kind, aldus de politie. Er wordt daarom een Amber Alert verstuurd.

Het duurt dan nog uren voordat Dean wordt gevonden, vermoedelijk omdat Dave toch is gaan praten. Om 21.45 uur komt naar buiten dat het jongetje is gevonden op een verlaten plek op Neeltje Jans tussen de rotsblokken.

Er vindt vandaag ook overleg plaats of de zaak al dan niet wordt overgedragen aan de Belgische justitie.