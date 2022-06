Nederlandse webcamafperser Aydin C. pleit onschuldig in zaak Canadese tiener Amanda Todd

C. is in Nederland al veroordeeld. In 2018 kreeg hij bijna elf jaar gevangenisstraf voor digitale stalking en afpersing van 33 destijds minderjarige meisjes en één meerderjarig meisje, oplichting van vier homoseksuele mannen en een poging daartoe. In december 2020 werd hij uitgeleverd aan Canada waar hij apart wordt berecht voor de afpersing van de destijds 15-jarige Amanda Todd. Zij was een van zijn vermeende slachtoffers en maakte in 2012 een einde aan haar leven. Een door haar op YouTube gepost filmpje waarin ze haar wanhoop uitsprak maakte haar zaak wereldnieuws.