Nedersaksisch wordt officieel erkende taal in Nederland

De overheden spreken deze woensdag in het convenant af dat ze er alles aan gaan doen om het Nedersaksisch te behouden en het gebruik ervan te stimuleren. De taal wordt momenteel gesproken in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Oost Veluwe, de Achterhoek en in Oost- en Weststellingwerf.



In Nederland had het Nedersaksisch tot nu toe de status van streektaal. Dat wil zeggen dat het wordt erkend en dat de overheid het gebruik ervan stimuleert, maar er kan bijvoorbeeld geen les in worden gegeven en ook juridische documenten in het Nedersaksisch zijn momenteel niet rechtsgeldig. Bij het Fries is dat wel het geval.