Neef Taghi in afgeluisterd gesprek: ‘Ik word gezocht voor de moord op advocaat Wiersum’

UpdateAnouar T., verdacht van betrokkenheid van de moord op advocaat Derk Wiersum, werd aangehouden nadat hij in een afgeluisterd gesprek vertelde betrokken te zijn bij de moord. Anouar is de neef van de onlangs in Dubai opgepakte Ridouan Taghi. Dat bleek vandaag tijdens een inleidende zitting in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp.

De 26-jarige Anouar uit Maarssen voerde het betreffende gesprek op 15 maart 2019, een paar dagen nadat in de uitzending van Opsporing Verzocht aandacht werd besteed aan de moord op advocaat Derk Wiersum. In de uitzending ging het onder meer over de vluchtauto’s die zijn gebruikt bij de moord. ,,Ik word gezocht voor de moord op Wiersum en ga daarom een tijdje uit de lucht. Mijn dna is gevonden.”



Wat Anouar niet wist, is dat de recherche op dat moment al zijn gesprekken afluisterde. Na dit gesprek werd hij door een arrestatieteam van de politie klemgereden en aangehouden. Sindsdien zit hij vast, omdat de politie bang was dat hij zou vluchten. Een week na de moord ging Anouar immers al voor een periode naar Marokko.

Voorbereiding

Volgens het OM heeft Anouar een aansturende en coördinerende rol gehad in het voorbereiden van de moord. Hij zou de leiding hebben over een criminele groep in de buurt van Utrecht die gestolen auto’s schoonmaakt en prepareert zodat ze gebruikt kunnen worden voor criminele activiteiten. Zo had de groep volgens het OM de beschikking over een loods waarin een aantal van deze gestolen voertuigen stonden, voorzien van valse kentekenplaten. Bij een huiszoeking werden ook een groot aantal mobiele telefoons gevonden, waaronder speciale versleutelde PGP-telefoons. Ook een gps-volgsysteem, vaak gebruikt bij liquidaties, werd gevonden.

Naast Anouar T. zitten nog twee verdachten vast: Giërmo B. uit Almere en B. (voornaam niet bekend, red.) uit Rotterdam. Het OM denkt dat zij betrokken zijn bij de uitvoering van de moord op Wiersum, en dat de auto’s die zijn gebruikt bij voorverkenningen in Wiersums straat en de daadwerkelijke moord zijn geleverd door de groepering van Anouar. ,,De advocaten van T. stellen dat hij weliswaar bezig was met gestolen auto’s, maar dat dit te maken heeft met zijn verleden als plofkraker. ,,Hij wist niets over voorverkenningen met die auto’s, laat staan dat ze gebruikt werden voor een liquidatie.”

Driedelig pak

Zelf kwam Anouar ook nog aan het woord. Hij toonde zich een atypische verdachte, alleen al door zijn verschijning. Niet in een trainingspak van een grote voetbalclub, zoals veel moordverdachten vaak doen, maar in een keurig driedelig pak, compleet met zwarte gilet. Hij nam uitgebreid de tijd om in te gaan op de verdenkingen die er tegen hem liggen, en hekelde zijn manier van aanhouding. Hij zei te zijn gefolterd en mishandeld bij zijn aanhouding. Terwijl hij onder schot werd gehouden werd hem een grote skibril op zijn hoofd gezet en werd hij in een auto geduwd. Hem werd gevraagd zijn telefoon per direct te ontgrendelen. Toen hij weigerde werd hij naar eigen zeggen stevig vastgepakt, waarbij zijn duim op het scherm van zijn smartphone werd geduwd om deze zo te ontgrendelen.

Daarbij verwees Anouar uitgebreid naar internationale wetgeving, waaruit zou blijken dat deze manier van werken verboden is. De advocaten van T. vroegen de rechtbank zijn voorarrest te schorsen. Een beslissing heeft de rechtbank hierover nog niet genomen.

Derk Wiersum

Derk Wiersum was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is. Aangenomen wordt dat Taghi en de zijnen met de moord op de advocaat wraak hebben willen nemen. Eerder werd ook zijn onschuldige broer doodgeschoten. Van een officiële verdenking tegen Taghi als opdrachtgever is nog geen sprake.

Volledig scherm De advocaten van Anouar T. komen aan bij de rechtbank. © ANP