Neef van Ridouan Taghi opgepakt op verdenking van organiseren liquidatie advocaat Derk Wiersum

De recherche heeft in een van de aangetroffen voertuigen die zijn gebruikt bij de liquidatie op de advocaat van kroongetuige Nabil B. informatie gevonden die linkte naar Anour Taghi, een neef van de meestgezochte crimineel van Nederland: Ridouan Taghi. Het scenario dat hij verantwoordelijk was voor de moord stond bij de recherche als op één, maar met de aanhouding van zijn neef is dat voor het onderzoeksteam nu klip en klaar.

De 44-jarige Derk Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B., die zeer belastende verklaringen heeft afgelegd over de organisatie van Taghi. Hij wordt door justitie verantwoordelijk gehouden voor een aanzienlijke reeks liquidaties in met name de Utrechtse onderwereld. Een week nadat bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was geworden, werd zijn volstrekt onschuldige broer Reduan al vermoord. In september volgde een nieuwe schokkende moord: ditmaal op zijn advocaat.