Neelie Kroes is alles wat verkeerd is aan de oude politiek

Door ‘domme pech’ heeft Endrie (14) hersenscha­de: ‘Wat gebeurt er als wij wegvallen? Dat houdt me bezig’

Wanneer Marianne Duits-Van Dijk (56) zwanger is van haar tweede kind, lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Glansrijk slaagt haar zoontje voor de twintig weken echo. Handjes, voetjes, een kloppend hartje - alles is zoals het moet zijn. Maar het lot had iets anders in petto.

14:00