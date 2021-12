Neergestoken man overlijdt op straat in Arnhem: omstanders verlenen tevergeefs bijstand

Een man is maandagavond volgens omstanders door geweld om het leven gekomen in Arnhem. Passanten vonden het gewonde slachtoffer rond 23.00 uur op het trottoir in de wijk Geitenkamp. Hij had volgens een aantal getuigen steekwonden.

Omstanders verleenden eerste hulp totdat hulpdiensten arriveerden. De politie wil vooralsnog niet bevestigen dat de man door geweld om het leven is gekomen.

De officier van dienst van de politie zegt dat er een melding binnenkwam dat de man onwel was geworden. Hulpverleners hebben de man tevergeefs gereanimeerd, aldus de agent. Hij wil geen mededelingen doen over de verdere toedracht omdat het onderzoek pas net is begonnen.

Schermen

Een deel van de Willem Beijerstraat, tussen de Victor de Stuerslaan en de Bonte Wetering, is afgezet. Het lichaam van het slachtoffer is door schermen niet zichtbaar voor omstanders in de overigens verlaten straten. Ook is een soort van parasol geplaatst om de plaats delict te beschermen tegen de sneeuwval.

Wel maakte de politie op social media bekend dat een man in de Willem Beijerstraat in Arnhem is overleden aan zijn verwondingen. De politie verricht onderzoek en roept getuigen op zich te melden.

