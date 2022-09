Neerslagtekort wordt hoger dan ooit in deze eeuw

Het gemiddelde neerslagtekort in Nederland zal zeer waarschijnlijk hoger worden dan ooit eerder in deze eeuw, verwacht het KNMI. Donderdag stond het tekort op 300 millimeter en dat stijgt de komende dagen nog verder. Het neerslagtekort komt dan boven dat van 2018 uit, wat tot nu toe het droogste groeiseizoen van deze eeuw had.

Sinds de metingen begonnen is het alleen in 1976 op 1 september nog droger geweest. Het tekort bedroeg toen meer dan 360 millimeter.

Het KNMI meldde al dat augustus een van de warmste en zonnigste maanden ooit is geweest. Door zon en warmte verdampt veel water, terwijl het in grote delen van Nederland niet of nauwelijks heeft geregend. De grondwaterstand in Limburg en Noord-Brabant is lager dan ooit. Ook in de rest van Nederland staat het grondwater uitzonderlijk laag, waardoor er al verboden op het gebruik van grondwater zijn uitgegeven.

Geprofiteerd van zware regenval

In delen van Nederland, zoals Zeeland en de Achterhoek, staat het neerslagtekort al ruim boven de 300 millimeter. De noordelijke provincies hebben nog lang geprofiteerd van de zware regenval in het vroege voorjaar, maar ook daar loopt het neerslagtekort nu snel op.

Het KNMI verwacht in de komende week wel wat regen en onweersbuien, maar die zullen niet genoeg zijn om het neerslagtekort op te lossen. Veel regen spoelt meteen weg van de keiharde, uitgedroogde grond. Het moet wekenlang voortdurend regenen om het tekort structureel te verminderen.

De droogte heeft impact in verschillende gebieden. Zo gaan de sluizen in de Oude IJssel in Gelderland nog maar zeer beperkt open. De sluis bij Doesburg opent eenmaal per dag en de sluis bij Terborg laat tweemaal per dag schepen door. Waterschap Rijn en IJssel heeft die maatregelen genomen vanwege de zeer lage waterstand in de rivier, die heel populair is bij watertoeristen.

Schutten van schepen in een sluis kost heel veel water. Overal in Nederland wordt daarom vanwege de droogte beperkt geschut. Waterschap Rijn en IJssel beperkte het bedienen van de sluizen al weken geleden en heeft nu besloten dat ze bijna niet meer opengaan. De beroepsvaart mijdt de Oude IJssel al weken vanwege de extreem lage waterstand. De pleziervaart moet zich nu opstellen in een rij om op enkele vastgestelde tijden per dag door de sluis te kunnen varen.

Het schap waarschuwt ook dat het aantal locaties met de ziekmakende blauwalg sterk toeneemt, doordat het warm en droog blijft. Watersporters moeten goed uitkijken. Zwemmers moeten alleen in goedgekeurd natuurwater springen.

Volledig scherm Neerslagtekort in Nederland tussen 1 april en 31 augustus 2022. © KNMI

