Negatieve PCR-test verplicht voor alle vliegreizen naar Nederland

video Kabinet: Gestrande Nederlan­ders in VK en Zuid-Afri­ka mogen reizen bij negatieve test

22 december Nederlanders die vastzitten in het Verenigd Koninkrijk of Zuid-Afrika kunnen mogelijk toch voor de feestdagen naar huis. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken wil reizen mogelijk maken bij vertoning van een negatieve testuitslag. ,,We gaan daar nu afspraken over maken met de vervoerders.”