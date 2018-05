Negen tips voor de ploeterende eindexamenkandidaat

2. Vertrek

Als Marloes van Haften (21) uit Rotterdam thuis leerde voor haar examens, werd ze nogal snel afgeleid. Want thuis is het - als het goed is - veel te leuk. Daar fluistert de afstandsbediening van de tv: pak me, pak me. Verderop lonkt een tablet. Twee tuinen verderop chillen je vriendinnen in de zon. Van Haften, die op mevrouwmarloes.nl regelmatig blogt over haar ervaringen als student aan de lerarenopleiding Nederlands: ,,Als ik naar het huis van mijn stiefvader in Capelle aan den IJssel fietste, had ik daar wel een goede plek om me te concentreren. Omdat dat niet mijn eigen huis was, vond ik er veel minder afleiding. Ik wil maar zeggen: kies een andere omgeving dan thuis om te leren. De meeste bibliotheken hebben stilteruimtes, ook ideaal.’’