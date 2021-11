Nelique, Paula, Melanie en Isabelle staan aan jouw bed als je corona hebt. ‘Deze golf is zwaarder’

Nelique Meeuse zag deze coronagolf letterlijk aanzwellen. ,,Het begon met drie, vier patiënten”, zegt de verpleegkundige op de acute opname afdeling van ziekenhuis Adrz in Goes. ,,Nu hebben we drie tot vier volle zalen van soms wel vijf personen. Dat is heftig.”



Voor haar zijn het flashbacks. ,,Als je het aantal besmettingen ziet stijgen, weet je - helaas uit ervaring - dat die mensen een week later in het ziekenhuis komen. Dan denk je: daar gaan we weer.” Ze dacht erop voorbereid te zijn. Dacht. ,,Nu ik in deze golf zit, merk ik dat de vorigen meer met me hebben gedaan dan ik zelf door had.” Hoezo? ,,Er zijn mensen die me vragen of het écht zo druk is in het ziekenhuis. Van zo’n vraag word ik kriegel. We verzinnen dit niet. We zijn geen acteurs.”