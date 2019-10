Nellie haalt nog dagelijks de krant, maar door Alzheimer soms wel 15 keer

Grootenhout wordt gerund door Joeps moeders Noudje van Bussel en Doris van Vuuren. Zij begonnen de zorginstelling tien jaar geleden, nadat ze een tante met Alzheimer in huis namen. Op het landgoed wonen nu zestig bewoners te midden van katten, honden, kippen en dertig paarden.



Nellie heeft weliswaar Alzheimer, maar kan nog veel dingen zelfstandig. Ze trekt nog steeds haar eigen plan. Toch valt niet te ontkennen dat Nellie aan de aandoening lijdt. Zo gaat ze er soms 15 keer per dag op uit om de krant te halen en vertelt ze vaak hetzelfde, overigens prachtige, verhaal.



,,Dat laten we ook gebeuren, want dan loopt ze een stukje’’, zegt Noudje. Verder kan Nellie spelletjes doen, zelf de post halen en zelfstandig de weg vinden. Dingen die de meeste bewoners niet kunnen. ,,Ze is een van de betere.’’ Nellie is een echte lieverd, zo blijkt. Meegaand en ze ergert zich niet snel.