Neonazi en oud-leider extreemrechtse NVU Joop Glimmerveen (94) overleden

De Hagenaar was lang actief in het extreemrechtse milieu. In de jaren zestig begon hij zijn activiteiten in die kringen. In 1974 deed hij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Glimmerveen veroorzaakte veel commotie door pamfletten te verspreiden waarin hij pleitte voor een ‘blank en veilig’ Den Haag. Hij won hiermee aan status in de NVU en werd leider. De NVU maakte zich onder zijn leiding schuldig aan openlijk nazisme.