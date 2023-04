Nepverpleger die loog over hbo-diploma en baan kreeg in ziekenhuis veroordeeld: 450 dagen cel

S. stond terecht voor onder meer oplichting en poging tot zware mishandeling, omdat hij ongediplomeerd patiënten behandelde. Volgens de rechter is er geen sprake van zware mishandeling, omdat hij niet van plan was om patiënten letsel toe te brengen. ,,De rechtbank heeft het idee dat hier sprake is van een grove zelfoverschatting.’’

Toen het aan het begin van de coronacrisis zo druk was in de ziekenhuizen, was alle hulp welkom. De 27-jarige S. solliciteerde in maart 2020 bij het ziekenhuis, loog dat hij een hbo-opleiding tot verpleger had afgerond, en kon direct aan de slag. Toen na enkele weken duidelijk werd dat hij geen enkele relevante opleiding had afgerond en ook geen BIG-registratie had, is hij direct ontslagen.