Net toen Jan (1991–2022) zijn geluk had gekregen, sloeg het noodlot genadeloos toe

,,Nu ben ik net als mama”, zei Jan. In een paar weken tijd had kanker hem hulpbehoevend gemaakt, net als zijn moeder Loes was geweest. Het verschil was de ziekteduur. Loes, die columns schreef voor deze krant, had zestien jaar lang ALS en gleed langzaam af, Jan overleed drie weken nadat bij hem uitgezaaide maagkanker was geconstateerd.