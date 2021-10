‘Neushoornfabriek’ Burgers’ Zoo flikt het weer: dertiende neushoornjong geboren in dertien jaar tijd

Het neushoornjong, een mannetje waarvan de naam nog niet officieel bekend is, werd vannacht om 03.00 uur geboren in de verwarmde stal van het neushoornreservaat. Moeder Kwanzaa en het jong maken het goed.



Het nieuwe neushoornjong is alweer de achtste telg die door de 20-jarige Kwanzaa gebaard is in Arnhem. Daarmee heeft zij een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de dertien breedlipneushoorns die sinds 1998 werden geboren in Burgers’ Zoo. De dierentuin heeft drie volwassen neushoornvrouwtjes, waarvan er twee - Izala en Kwanzaa - vruchtbaar zijn en om de beurt jongen werpen. Eerder dit jaar, op eerste paasdag, beviel Izala nog van een gezond jong. Kwanzaa en Izala zijn vrijwel altijd in verwachting van neushoornmannetje Gilou.