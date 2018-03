Neushoornjong Naomi geboren in Burgers' Zoo

Speling

Burgers' Zoo meldde vorige week al dat er binnen twee à drie weken een nieuwe breedlipneushoorn verwelkomd zou kunnen worden. Dat het jong nu al is geboren, hoeft volgens Lukkenaar geen probleem te zijn. ,,Een neushoorn is ongeveer zeventien maanden drachtig. Deze keer hebben we de paring alleen niet goed gezien en daardoor het tijdstip niet goed kunnen noteren. Net als bij mensen is het mogelijk dat een baby een week eerder of een week later wordt geboren.’’



Bezoekers van Burgers' Zoo moeten nog even geduld hebben voor ze Naomi in het dierenpark kunnen zien. Het duurt nog een paar maanden voordat het jong naar buiten mag.