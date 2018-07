NFI-baas stapt op na ontoelaatbaar gedrag

Van den Elzen (66) zou zich schuldig hebben gemaakt aan ontoelaatbaar gedrag en machtsmisbruik. Na meldingen hierover is een onderzoek gestart:

,,Daaruit is naar voren gekomen dat het handelen van de algemeen directeur niet in overeenstemming was met de gedragsregels ten aanzien van privérelaties op het werk", meldt het ministerie vanmiddag. Van den Elzen heeft daarop besloten zijn functie neer te leggen.