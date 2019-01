Nicolette (48) kreeg bijna een boom op haar hoofd in het ziekenhuis

Het is een klein wonder dat er bij het omvallen van een vier meter hoge kunstboom in het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp geen slachtoffers zijn gevallen. Dat blijkt uit het relaas van Nicolette van Cronenburg, die zelf net op tijd kon wegduiken. ‘Ik zag die boom ineens op me afkomen. De schrik slaat je om het hart.’

Van Cronenburg (48) was vanmiddag met haar man en haar verstandelijk gehandicapte zwager in het ziekenhuis. Laatstgenoemde had daar een afspraak. Voor die tijd gingen de drie nog even lunchen in ziekenhuisrestaurant Santé. Nadat ze hun lunch hadden afgerekend bij de kassa, zochten ze een tafeltje. ,,Ik wilde naar links, daar was er een vrij”, zegt de Amsterdamse. ,,Maar mijn man zei: pak die andere maar, die is groter.”

Lees ook Zware kunstboom valt om in ziekenhuis: drie gewonden Lees meer

Het bleek een cruciale interceptie. ,,Het tafeltje waar ik wilde gaan zitten, was dwars doormidden, zag ik later. Dat is een hele rare gewaarwording, als je dat dan ziet. Wat als we daar hadden gezeten?”

Ook nu ontsnapte Van Cronenburg overigens maar net. ,,We zaten te eten, en opeens hoor ik een razend geluid. Ik keek opzij, en zag die boom op me afkomen. Ik duwde de tafel naar voren en ben achter mijn man langs weggedoken. Ik heb me wel bezeerd, maar als ik was blijven zitten had ik de kruin van de boom op me gekregen.”

Heel stil

Volgens Van Cronenburg zaten er enkele tientallen mensen in het restaurant. Er vielen drie lichtgewonden bij het incident. Twee van hun mochten vandaag weer naar huis, een moet een nachtje blijven. ,,Eén oudere mevrouw lag na de klap heel stil op de grond. Maar na twee seconden bewoog ze alweer.”

Volgens de Amsterdamse werden slachtoffers en getuigen goed opgevangen door het ziekenhuispersoneel. De afspraak van haar zwager ging gewoon door, maar zelf zocht ze op dat moment even een rustig plekje op. ,,Dan bedenk je je toch even hoe vreemd het leven kan lopen. De schrik zat er wel even goed in. Maar dat gevoel zal de komende dagen wel plaats maken voor dankbaarheid.”