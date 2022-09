Niemand laat zijn kind nog graag spelen op trapveldje waar Gino (9) verdween

inspectie Groot onderzoek of Donny M., verdachte van moord op Gino, in zijn leven passende zorg kreeg

Vier Rijksinspecties gaan onderzoeken in hoeverre aan Donny M., de man die verdacht wordt van het ontvoeren en ombrengen van de 9-jarige Gino in juni van dit jaar, ‘passende begeleiding, ondersteuning en zorg is verleend‘.

8 september