Niet alleen bij Ajax, in álle organisaties lopen mannen met hun piemel te pronken

update / video Kabinet gaat Metoo aanpakken met ‘regerings­com­mis­sa­ris’: ‘Scheelt dat helft kabinet vrouw is’

Na schandalen bij The Voice of Holland en Ajax kan het kabinet niet langer niets doen en schuift het Mariëtte Hamer naar voren als boegbeeld tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. ,,Het scheelt dat de helft van het kabinet bestaat uit vrouwen, die uit eigen ervaring kunnen zeggen: hier moeten we iets mee”, zegt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

20:02