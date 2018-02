‘Niet betaald? Wel mee op schoolreisje’

Kinderen moeten niet worden uitgesloten van een kerstviering of een schoolreisje als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet hebben betaald. Dat vinden GroenLinks en de SP. Nu mogen scholen kinderen waarvan ze geen geld hebben ontvangen nog weigeren bij excursies of het Sinterklaasfeest op school.

De eerdergenoemde partijen vinden dat dit ongelijkheid in de hand werkt en komen vandaag met een initiatiefwet die dat verbiedt. De vrijwillige ouderbijdrage, die door basisscholen, middelbare scholen en mbo’s wordt geheven voor kosten die het ministerie van Onderwijs niet dekt, is de partijen al langer een doorn in het oog. De bijdrage – die varieert van een paar tientjes tot honderden euro’s – is niet voor iedere ouder op te hoesten.

Daarbij doen sommige scholen alsof de bijdrage verplicht is in plaats van vrijwillig. ,,In de wet staat al dat dit niet mag”, zegt SP-Kamerlid Peter Kwint. ,,Maar scholen mogen kinderen wél weigeren bij buitenschoolse activiteiten als ouders niet hebben betaald.”

Misstanden

Als de SP in de afgelopen jaren meldpunten voor misstanden met de ouderbijdrage opende, ‘regende’ het daar klachten. Deze krant schreef eerder over kinderen die niet mee mochten op schoolreisje en in plaats daarvan klusjes moesten opknappen op school. In Hellevoetsluis wilde een basisschool eind vorig jaar zeven leerlingen weigeren bij een kerstdiner om een niet-betaalde ouderbijdrage.

Quote We kunnen weer schriftelijke vragen stellen, maar we kunnen ook de wet aanpassen Lisa Westerveld, GroenLinks-Kamerlid

Ieder jaar hoort GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld dit soort voorbeelden. ,,En ieder jaar spreekt de Kamer daar schande van. We kunnen weer schriftelijke vragen stellen, maar we kunnen ook de wet aanpassen.” Dat bleek simpel te kunnen, ontdekte Westerveld, door in bestaande wetsteksten één zinnetje toe te voegen bij de passages over de vrijwillige ouderbijdrage die verplicht in schoolgidsen moeten staan: ,,Het niet voldoen aan deze bijdrage door ouders of verzorgers niet mag leiden tot het uitsluiten van de leerling van bepaalde schoolactiviteiten, of deze nu onderdeel zijn van het verplichte onderwijsprogramma of niet."