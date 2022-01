Niet een ziekte, maar ghb werd baby Yara uit Lelystad fataal

Persfoto­graaf Jeroen gaat af op een woning­brand, een tel later helpt hij bewoners hun huis uit

Toen persfotograaf Jeroen Verbueken zaterdagnacht afkwam op een woningbrand in Dordrecht en in de gaten kreeg dat de drie bewoners nog binnen waren, sprintte hij het huis in om hen te redden. Van een heldenrol wil hij echter niets weten. ,,Het ging vanzelf, we hebben het met elkaar gedaan.’’

19:59