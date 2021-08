Niet eerder regende het zo vaak als deze zomer en er zijn nog meer buien op komst

VIDEONiet eerder regende het zo vaak deze zomer. Welgeteld vijftien dagen viel er in ons land vijftig millimeter regen of meer. ,,Dat is een nieuw record", aldus meteoroloog Rico Schröder van Weerplaza . En daar blijft het helaas niet bij, de kans is groot dat dit de natste zomer sinds tijden wordt.

In de zomer van 2006 viel op veertien dagen meer dan vijftig millimeter ergens in ons land. De derde plaats is voor 1917 met dertien lokaal zeer natte dagen. ,,De hoogste etmaalsom neerslag is deze zomer gemeten in Bergen (Noord-Holland). Daar viel maar liefst 116 millimeter regen", aldus Schröder.



Het waren deze zomer bijna altijd lokale pittige buien die voor het record hebben gezorgd. ,,De hoeveelheid regen die is gevallen is overigens nog niet recordwaardig”, vult meteoroloog Rozemarijn Knol aan. ,,Al voelt het wel heel nat, zeker als we kijken naar wat er in Limburg is gevallen en afgelopen zomers waren juist recordwaardig zo droog. Wat dat betreft zijn we verwend geraakt. Iedereen hoopt op zonnige dagen, maar het valt tot nu toe tegen.”

Toekomst

Het aantal dagen waarop ergens in ons land veel neerslag valt, neemt in de toekomst ook nog eens toe door het opwarmen van de aarde. ,,Wanneer lucht warmer is, past er meer waterdamp in. Buien kunnen daardoor in warme lucht veel meer neerslag produceren dan in koudere lucht. Dit is de reden waarom in de zomer veel vaker sprake is van wateroverlast dan in de wintermaanden”, aldus weerman Schröder. ,,Door het opwarmen van de aarde kan lucht in de toekomst nog meer waterdamp bevatten, waardoor buien nog zwaarder kunnen worden en zware buien ook steeds vaker voorkomen. Warme en vochtige lucht is tenslotte brandstof voor pittige buien.”



Vroeger viel gemiddeld op vier tot vijf dagen ergens in ons land vijftig millimeter of meer binnen één etmaal. Tegenwoordig gebeurt dit al op gemiddeld zes tot zeven dagen en in de laatste tien jaar was dit al zeven tot acht dagen.

Wisselvallig weekend

Het is voorlopig ook nog niet gedaan met de buien. Komende week staan er wel enkele mooie dagen op het programma, woensdag en donderdag, maar volgend weekend wordt het alweer wisselvallig. ,,Dat telt allemaal op”, aldus Knol. ,,Of het echt de natste zomer wordt is afwachten tot 1 september, dan is de meteorologische zomer voorbij.”

De komende dagen krijgen met name de kustprovincies te maken met regen- en onweersbuien. Met name delen van Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Waddeneilanden kunnen lokaal flink wat millimeters regen tegemoet zien.

Het zwaartepunt van de regen- en onweersbuien is waarschijnlijk zaterdagavond en in de nacht naar zondag. In totaal kan dit weekend dertig tot vijftig millimeter regen vallen op de natste plaatsen, maar er zullen wel grote regionale verschillen optreden. De minste neerslag wordt in het zuidoosten verwacht.

Meest onstuimige dag

De meest onstuimige dag van het weekend wordt zondag. Vooral aan zee en in het noordwesten komt een stevige wind te staan. Bij buien is er dan kans op windstoten tot rond 75 kilometer per uur. Dat zorgt voor een frisse dag met een maximale temperatuur rond de 19 graden. Normaal gesproken is het een graad of 24 in deze tijd van het jaar.

De meteorologen houden hoop dat deze zomer niet helemaal in het water valt. ,,Niks is zo veranderlijk als het weer, het kan over drie weken weer anders zijn. Zeker in Nederland.”

