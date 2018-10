Niet gaan kokhalzen, maar rekeningrijden is de oplossing voor het fileprobleem

Justitie bemoeide zich ‘onbehoor­lijk’ met wetenschap­pe­lij­ke rapporten

5:00 Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in enkele gevallen ‘niet behoorlijk’ of zelfs ‘onbehoorlijk’ gehandeld als het gaat om de bemoeienis met wetenschappelijke drugsrapporten. Dat blijkt uit een rapport over de WODC-affaire dat vandaag wordt gepresenteerd.