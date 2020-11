Niet knuffelen is een groot gemis: ‘Een aai, een kus... zodat je voelt: ik ben er voor je’

Ik ben een beroerde amateur-psycholoog, dat is nu wel duidelijk. Afgelopen week werd ik echt overvallen door de emoties in de mails die ik kreeg over mijn aanraaklijstje: mensen van wie ik de omhelzing mis. Er sprak zoveel verdriet uit. Mensen die al maanden helemaal niemand hadden aangeraakt. Ik concludeerde dat eenzaamheid echt een thema was (dat was al niet bijster origineel, ik weet het) en vroeg mensen me daarover te schrijven.