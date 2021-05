Niet naar Cherso, dan maar op eindexamenreis naar Mallorca (maar wél met avondklok en dichte kroegen)

video Gewapend met een knuffel­beer en speelgoed­au­to gaat Jill op jacht naar geesten: ‘Ik verzin dit niet’

18 mei Met geesten kunnen praten en ze kunnen zien, dat ervaart Jill van Leeuwen (40) uit Nieuwveen als een gave én een last. Nu is het boegbeeld van Haunting Ghost Nederland druk met de geest van Bertje, een 7-jarig ventje dat lang geleden in de sluis voor haar huis verdronk. Soms helpt de ‘spokenjaagster’ de politie met vastgelopen moordonderzoeken.