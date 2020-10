Niet twee, maar vier man in auto waarmee Tamar (14) uit Marken mogelijk werd doodgereden

Die derde en vierde man uit de auto worden volgende week gehoord als getuigen. De vier mannen uit Duitsland waren in Nederland op campingbezoek geweest. De eigenaar en bestuurder van de grijze Mazda waarin ze reden, is tot nu toe de enige verdachte. De bijrijder wordt mogelijk ook nog aangemerkt als verdachte. Van de twee mannen op de achterbank lag er een te slapen. De bestuurder wordt vooralsnog alleen verdacht van het verlaten van de plaats van het ongeval, niet van roekeloos rijden.

De 14-jarige Tamar werd in de nacht van 24 op 25 juli aangereden. Ze werd zaterdagochtend vroeg door de politie gevonden in de berm langs de Zeedijk richting Marken. Ze was van huis weggegaan met ruzie. Haar moeder deed op tv een oproep aan de bestuurder die haar mogelijk heeft aangereden om zich te melden. Een maand geleden werd een 28-jarige inwoner van Duitsland aangehouden.

Beschadigingen

De verdachte werd opgespoord omdat zijn auto op een camera bij een benzinepomp werd gesignaleerd. Daarop is te zien dat twee mannen de auto inspecteren. Op de Mazda is ook dna van Tamar gevonden. De mannen zeggen echter dat ze niets van een ongeluk hebben gemerkt, wel dat ze ‘mogelijk ergens overheen reden’. De beschadigingen op de auto en de sporen ook op het lichaam van Tamar zouden ook niet direct wijzen op een botsing. Toch zou uit camerabeelden uit de omgeving van de plek van het ongeval blijken dat eigenlijk alleen de Mazda bij het ongeluk betrokken kan zijn. De vraag is vooral of Tamar is aangereden of dat er al iets met haar was gebeurd voordat de mannen haar raakten met hun auto.

Gisteren werd op de plaats van het ongeval opnieuw onderzoek gedaan. Daar werd vooral onderzocht wat het zicht uit de auto was, of het verhaal van de verdachte aannemelijk is dat hij zonder iets gezien te hebben over iets of iemand heengereden kan zijn. Het onderzoek komt langzaam in een afrondende fase. Daarna gaat het dossier naar het Openbaar Ministerie en zal bekeken worden of de een of meerdere mannen uit de auto voor de rechter worden gesleept.