Niets geleerd: corona-hotspot Brabant gaat gewoon in polonaise, ondanks volle ziekenhuizen

Och, wat heb ik er stiekem zin in. Een dagje lachen en lallen in Oeteldonk met iedereen die ik al zo lang niet meer heb gezien. En dan die hendjes de lucht in, net zoals in de carnavalskraker.



Het zou me goed doen, het zou iederéén goed doen, want een dagje carnaval in november is een voortreffelijk medicijn tegen chagrijn. Even geen gezeur over oplopende besmettingscijfers of botsingen tussen gevaccineerden en weigeraars, maar met z’n allen ontsnappen aan de waan van de dag. Heerlijk.