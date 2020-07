Nieuw gevecht tussen Verhoeven en Hari op komst

Het is nog niet duidelijk of het gevecht in Amsterdam of Arnhem gaat plaatsvinden en hoeveel mensen er vanwege de coronamaatregelen ‘live’ aanwezig kunnen zijn, meldt De Telegraaf. Of het een wereldtitelgevecht wordt tussen beide zwaargewichten, wil de organisatie nog niet bevestigen. Dit omdat ook Jamal Ben Saddik in het programma is opgenomen en de Belgische Marokkaan al lange tijd wacht op zijn beloofde titelgevecht tegen Verhoeven.