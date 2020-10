Nieuw leven voor een miljoen bomen, gratis en voor niets

Over miskramen hoor je niet te praten, zeggen ze: ‘Een doodgebo­ren kind, dát is pas erg’

18 oktober ‘Je was een klein niksje, maar ik hield al wel van je’, schrijft journalist Marjolijn de Cocq in wat een babydagboek had moeten worden, maar een ‘dodekindertjesboek’ werd. Ze kreeg een miskraam, en er volgden er nog drie. Ze besloot er een boek over te schrijven en het stilzwijgen dat soms nog rond dit onderwerp heerst, te doorbreken.