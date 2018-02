Nieuw meldpunt voor klachten over hulp bij studiekeuze

Het Meldpunt Studiekeuzecheck dat vandaag in de lucht komt, moet een stok achter de deur zijn voor hogescholen en universiteiten. Scholieren die niet de juiste begeleiding krijgen, kunnen zich daar melden. In mei gaan het ISO en de Landelijke Studentenvakbond om de tafel met de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en Vereniging Hogescholen (VH).



,,Wij kunnen ook ons voordeel doen met deze meldingen en de studiekeuzecheck verbeteren,'' reageert VSNU-woordvoerder Bart Pierik. Het hoger onderwijs hoopt beter zicht te krijgen op welke begeleiding het best wordt gewaardeerd door de scholieren. Pierik: ,,Wij vinden het ook belangrijk dat studenten een goede opleiding kiezen. Dan zijn ze gemotiveerder en studeren ze met meer plezier.''



Toch is er meer nodig om een studie succesvol te laten verlopen, betoogt Rutger Kappe, lector studiesucces van Hogeschool InHolland. ,,Een goede studiekeuze is natuurlijk heel belangrijk, maar daarna is het van belang de studenten goed te begeleiden.''