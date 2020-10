Nieuw militair schiethuis is een schot in de roos

Homopaar vertrekt uit kerkdorp na pesterijen: ‘Het zijn mietjes zullen ze wel zeggen’

17 oktober Na een reeks pesterijen vertrekken Coenraad de Roij en zijn man Katawut Sritongh uit Babberich. Het homopaar woonde nog geen jaar in de voormalige pastorie van het dorp. ,,Het is in- en intriest.”