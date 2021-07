Nieuw onderzoek naar Janssenvaccin: ‘Tweede prik is niet te vermijden’

VIDEO Kist met lichaam Peter R. de Vries is Carré uit gedragen

13:22 De kist met daarin het lichaam van Peter R. de Vries is Koninklijk Theater Carré in Amsterdam uit gedragen. Tijdens het afscheid, dat vandaag in besloten kring plaatsvindt, kwamen onder andere zijn zoon Royce, zijn dochter Kelly en zijn partner aan het woord.