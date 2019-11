Nieuw protest tegen kabinetsplannen: #MijnNatuurBlijft

,,Natuur is veel meer dan iets waarvan je last hebt. Wij zijn afhankelijk van schone lucht en schoon water, bestuiving en nog veel meer. Dat alles levert de natuur ons. Om nog maar te zwijgen van de weldadigheid van natuur voor de mens.”

Uitnodiging aan premier

Stip riep mensen op om bij hun foto's kort uit te leggen wat hun favoriete plek is en waarom. Vele duizenden mensen reageerden. Uit de binnenstromende reacties valt af te leiden dat zij vooral bang zijn dat ‘hun’ natuur verdwijnt. Ook roepen veel mensen premier Mark Rutte en natuurminister Carola Schouten op om er zelf eens gaan te kijken. Stip: ,,Opvallend is dat er ook veel reacties van boeren binnenkomen. En van mensen die zeggen dat ze ‘geen natuurfreak’ zijn. Mensen zijn echt door dit voornemen geraakt.”

Vanwege het onverwacht grote aantal reacties krijgt #MijnNatuurBlijft een eigen website. Die gaat vandaag of morgen online. Stip wil de actie onder de aandacht van de politiek brengen als de Tweede Kamer over mogelijke ingrepen in de natuurgebieden gaat debatteren. Het is overigens de vraag of het ooit zover komt, want de Natura 2000-gebieden vallen onder Europese regelgeving.