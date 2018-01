Nieuw stuk Nederland: 'Belgen weten wel wat ze weggeven'

Nog pijnlijker werd het in 2011, toen een wandelaar een onthoofd lijk op het eiland zag liggen. De Nederlandse politie mocht er niet heen, want het was Belgisch grondgebied - en de Belgen wilden geen tijd verspelen met ingewikkelde procedures. Dus moest een compleet rechercheteam in een bootje om op het eiland te komen. De burgemeester: ,,Een bizarre situatie.''



Het slachtoffer bleek zelfmoord te hebben gepleegd, maar het gedoe maakte beide landen duidelijk dat er een oplossing moest komen. Het was het startpunt van ingewikkelde onderhandelingen, die in 2016 resulteerden in een overeenkomst tussen koning Willem-Alexander en zijn Belgische collega Filip, waarin nog twee kleine schiereilandjes werden opgenomen. Een heuse landruil was een feit.



En dus is ons land een stuk grond rijker, op de oostoever van de Maas, met uitzicht op Vlaamse heuvels en een kalksteengroeve. Veel is er niet te doen: één grindpaadje loopt er, eerst door open grasland, daarna door dicht wilgenbos. De wandelaars die we treffen, hebben nooit criminele activiteiten gezien. ,,Wel homo's'', zegt Gerard Partouns ('Ze noemen me Jeddy'), een 70-jarige Eijsdenaar die hier vaak zijn hond uitlaat. ,,In de zomer staan die elkaar hier af te trekken in de bosjes. Ik ben er inmiddels aan gewend.''



Hier en daar liggen lege bierblikjes, of een verschrompeld condoom. Een verfrommeld Swarovski-tasje verraadt dat het schiereiland ook wel eens echte romantiek beleeft.