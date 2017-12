Nieuwe aanhoudingen voor geweld tegen pers en politie in Blerick

Bij het schietincident kwam de 22-jarige Ömer Koksal uit Blerick om het leven. Op dinsdag 14 november hield de politie in verband hiermee een 22-jarige Rotterdammer aan. Hij is een van de twee gezochte verdachten. De politie weet wie de tweede verdachte is, maar die is nog voortvluchtig.



In de dagen na de schietpartij ontstond een gespannen sfeer in Blerick. Een groep bewoners keerde zich tegen zowel de politie als de toegestroomde media. Journalisten en cameramensen werden bedreigd, onder wie een verslaggever van PowNed. Sommige slachtoffers deden aangifte.



Premier Rutte had na de rellen geen goed woord over voor de 'klootzakken' die de straat op gingen in Blerick. Begin december werden al vier mannen opgepakt, maar deze werden na enkele dagen weer vrijgelaten. Met de aanhoudingen van vandaag zitten nu nog zes verdachten vast. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.