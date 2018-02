'Nieuwe app Facebook analyseert internetverkeer gebruiker'

Leider No Surrender opgepakt bij invallen

8:20 Een van de leiders van motorclub No Surrender is vandaag in zijn woning in Hulst opgepakt. Het gaat om de 41-jarige Rico R. Hij wordt er samen met voorman Henk Kuipers, die in december al werd aangehouden en nog vastzit, van verdacht leiding te geven aan een landelijk opererende criminele organisatie.